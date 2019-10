Data Walk pozyska 15 mln zł z emisji 327 tys. akcji serii N



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Data Walk podpisał z inwestorami instytucjonalnymi umowy objęcia łącznie 327 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Z emisji akcji serii N Data Walk pozyska 15 042 000 zł.



"Cena emisyjna jednej akcji serii N jest równa 46 zł, w związku z czym w wyniku emisji akcji serii N spółka pozyska 15 042 000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami objęcia akcji wkład pieniężny zostanie wniesiony nie później niż do dnia 4 października 2019 r." - czytamy w komunikacie.



Proces subskrypcji prywatnej akcji został zakończony, w związku z czym zarząd spółki podejmie czynności polegające na złożeniu oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki w wysokości 32 700 zł i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego spółki na kwotę 446 504,80 zł. Ponadto zarząd spółki poweźmie następnie kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, a także dematerializacji, dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podsumowano.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

