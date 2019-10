PGE: FIZAN Eko-Inwestycje przeznaczy 300 mln zł na inwestycje w elektromobilność



Sanok, 03.10.2019 (ISBnews) - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) Eko-Inwestycje - nowo utworzony fundusz dedykowany Grupie PGE - przeznaczy do 300 mln zł na inwestycje w obszar elektromobilności, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Henryk Baranowski. Podkreślił, że tylko część tej kwoty trafi do Autosana.

"Włączenie się w obszar elektromobilności jest bardzo ważnym punktem w strategii PGE. Na wszystkie projekty w ramach tego segmentu przeznaczymy do 300 mln zł z 1,5-mld jakimi dysponuje FIZAN Eko-Inwestycje. Nie znaczy to oczywiście, że wszystkie te środki trafią do Autosana" - powiedział Baranowski dziennikarzom w Sanoku po ogłoszeniu zainicjowania projektu, w ramach którego pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych.

Dodał, że nie może dokładnie określić skali inwestycji w Autosan, ponieważ trwają jeszcze uzgodnienia z Agencją ARP. Prezes PGE spodziewa się, że więcej szczegółów będzie mógł podać za kilka miesięcy.

"Na początek chcemy, by Autosan wyprodukował 300 sztuk pojazdów dla PGE. Byłbym zadowolony, gdyby w ciągu roku pierwsze samochody elektryczne z Sanoka trafiły do naszej spółki dystrybucyjnej" - podkreślił prezes.

Baranowski zaznaczył, że obecnie jest to jedyna tego typu umowa zawarta z producentem pojazdów elektrycznych. Jednak w razie udanej współpracy nie są wykluczone kolejne kroki w tym kierunku.

"Na razie skupiamy się na współpracy z Autosanem. Jeżeli jednak w przyszłości uznamy, że współpraca z innymi producentami może przynieść nam korzyści, to możemy rozpocząć kolejne rozmowy" - podsumował prezes PGE.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i wchodzący w jej skład Autosan podpisały dziś porozumienie z PGE, Eneą i Tauronem Polską Energią w zakresie rozwoju produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. W ramach projektu zainicjowanego przez PGE za pośrednictwem funduszu FIZAN Eko-Inwestycje wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych. W perspektywie czterech najbliższych lat Autosan ma szansę wyprodukować 1 500 pojazdów elektrycznych.

W końcu lipca br. PGE podała, że wraz ze spółkami zależnymi PGE Energia Ciepła (PGE EC), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz PGE Energia Odnawialna (PGE EO) zawarła umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia (TFI Energia) dotyczącą utworzenia FIZAN Eko-Inwestycje. Jak wówczas informowano, inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł do końca okresu dostosowawczego funduszu, tj. do końca 36 miesiąca od daty rejestracji funduszu, na podstawie harmonogramu określonego w umowie, przy czym większość wpłat przypadałaby na rok 2020.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)