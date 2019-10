"Krajowa Grupa Spożywcza, budowana poprzez rozszerzanie spółki cukrowej (Krajowa Spółka Cukrowa - PAP), będzie docelowo własnością polskich rolników" - powiedział Ardanowski. Dodał, że to rolnicy "sukcesywnie, przez wiele lat", będą mogli "ze swoich corocznych dochodów obejmować kolejne akcje, kolejne udziały tego przedsięwzięcia". "Tak, żeby w ustalonej perspektywie może 20, może 25 lat, stali się właścicielami tej interweniującej na rynkach rolnych grupy, która na początek będzie grupą przede wszystkim państwową" - zaznaczył minister.

Jak wcześniej informował Ardanowski, podstawą dla nowego narodowego holdingu rolnego ma być Krajowa Spółka Cukrowa, która w tym celu będzie zasilona 200 mln zł ze Skarbu Państwa. Krajowa Grupa Spożywcza ma uregulować rynek rolno-spożywczy w Polsce.

Ardanowski zaznaczył, że odkąd pełni funkcję szefa resortu rolnictwa i rozwoju wsi podejmuje działania, które mają "uporządkować polski rynek żywności i wzmocnić pozycję rolników-producentów", która jak ocenił, "jest pozycją nadwątloną".

"W tym co płaci konsument, w cenie finalnej, udział rolników jest niewielki, znikomy, a ta końcowa cena składająca się z wartości i marż, powinna być dzielona sprawiedliwie. W tej chwili nie jest dzielona sprawiedliwie, mówię to bardzo wyraźnie" - podkreślił.

Dodał, że uporządkowanie tego rynku oraz wzmocnienie pozycji producentów, "zarówno poprzez organizowanie się do wspólnych działalności, również poprzez ułatwienie bezpośredniej sprzedaży". "Również - i te działania jak sądzę będą podejmowane, jeżeli zostaniemy obdarzeni zaufaniem społecznym na następną kadencję - to jest wzmacnianie udziału rolników - poprzez akcje, udziały - wejście do podmiotów zajmujących się przetwórstwem i handlem. Bez tego polskie rolnictwo będzie miało coraz większe problemy, coraz większe kłopoty" - ocenił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. (PAP)

