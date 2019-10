Rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem, Trump powiedział, że podpisał zgodę na zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków.

Dodał: "wkrótce podpiszę (...) będziemy podpisywać pełen program bezwizowy".

24 września prezydent Andrzej Duda, po spotkaniu w Waszyngtonie z amerykańskim przywódcą powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż stosowne wymagania zostały przez Polskę spełnione i droga do programu bezwizowego prawdopodobnie staje dla nas otworem. Dodał, że być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było.

"To są takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku końcowi, bo to koniec września jest tą datą graniczną i że wszystko wskazuje na to, że wymagania zostały przez Polskę i Polaków w tym zakresie spełnione" - oświadczył Duda.

