Minister był pytany w poniedziałek podczas Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce o jego przewidywania dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 roku.

Kwieciński przyznał, że mimo spowolnienia gospodarczego, szczególnie u naszych sąsiadów, „cały czas wzrost gospodarczy w Polsce był utrzymywany bardzo wysoko”. „Możemy powiedzieć śmiało, że Polska jak i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej są na fali znaczącego wzrostu, pomimo spowolnienia” – ocenił.

Szef resortu finansów, inwestycji i rozwoju wskazał, że „przewidywane są różne scenariusze”. „Jako minister finansów to mogę powiedzieć, że ten wzrost gospodarczy powinien być powyżej 4 proc., jako minister rozwoju to powiem, że będzie zbliżony do 4,5 proc.” – wskazał Kwieciński.

Uszczelnienie podatków jednym z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat

Kwieciński podsumował 4 lata pracy resortu finansów. „To były dobre cztery lata (…) tak naprawdę to dokonania moich poprzedników” – powiedział Kwieciński i podziękował za pracę Pawłowi Szałamasze, Teresie Czerwińskiej, Mateuszowi Morawieckiemu i Marianowi Banasiowi.

„Faktycznie, zmian trochę było, ale ministerstwo pracowało pełną parą, co widać po efektach” - ocenił.

Podkreślił, że główne zadanie MF to stabilne finanse publiczne, które mają pracować dla państwa i obywateli. Przypomniał przy tym, że deficyt sektora finansów publicznych spadnie w przyszłym roku do 0,3 proc. PKB, a projekt budżetu przygotowano po raz pierwszy z zerowym deficytem – będzie to budżet zrównoważony.

„Jedno z najważniejszych osiągnięć tych czterech lat to uszczelnienie systemu podatkowego” – podkreślił szef resortu.

Zgodnie z danymi MF dochody z VAT wzrosły z 123,1 mld zł w 2015 r. do 175 mld zł w 2018. Rosły też wpływy z CIT-u, a w związku z tym przychody samorządów.

Kwieciński zwrócił uwagę na konsolidację służb skarbowych i utworzenie KAS, co – jego zdaniem - dało pozytywne rezultaty.

"Staramy się, aby ta administracja była jak najbardziej przyjazna. Znacząco zmniejszyła się ilość kontroli" - mówił.

Dodał, że resort finansów zakłada, iż na koniec tego roku kontroli będzie 2/3 mniej kontroli w stosunku do 2015 r.

Według danych MF w 2015 r. zakończono 55,7 tys. kontroli skarbowych, a ich skuteczność wyniosła ok. 84 proc. Natomiast w pierwszej połowie br. przeprowadzono 10,1 tys. kontroli, a skuteczność sięgnęła 91,34 proc.

„Chcemy żeby obniżanie podatków było wizytówką naszego rządu” – podkreślił Kwieciński.

Minister zauważył, że współautorem sukcesu jest też wiceminister Leszek Skiba. Powiedział on m.in., że Polska jest przygotowana na wszystkie scenariusze w najbliższych latach – możliwe turbulencje i spowolnienie, które mogą dotknąć także nasz kraj. „Polski stan finansów publicznych jest na tyle dobry, że jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze” - zapewnił.

