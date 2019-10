PGNiG OD: Transport LNG koleją to szansa na zwiększenie skali dostaw



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) koleją pozwoliłby na osiągnięcie większej skali dostaw i optymalizację kosztową oferty, poinformował prezes PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) Henryk Mucha, w nawiązaniu do podpisanego dziś z PKP Cargo listu intencyjnego, zakładającego współpracę w zakresie kolejowego przewozu LNG. PKP Cargo widzi natomiast w tym przedsięwzięciu szansę na rozwój nowego sektora rynku przewozowego, w którym chce być obecne.

"Chcemy w pełni wykorzystać potencjał biznesowy jaki daje nam technologia LNG, dlatego dynamicznie rozwijamy ten segment naszej działalności. Gaz skroplony dzięki aktywności GK PGNIG wykorzystywany jest jako ekologiczne paliwo w przemyśle, rozwija średni i mały biznes na terenach, gdzie nie ma gazu sieciowego, znajduje zastosowanie w ciężkim transporcie kołowym oraz służy do zasilania autobusów miejskich. Jestem przekonany, że transport LNG koleją pozwoli na osiągniecie jeszcze większej skali dostaw, a co za tym idzie - zoptymalizuje parametry kosztowe oferty" - powiedział prezes PGNiG OD Henryk Mucha, cytowany we wspólnym komunikacie spółek.

Skroplony gaz ziemny sprowadzany do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw, działających w Polsce, podkreślono w materiale. Aktualnie skroplony gaz z Terminalu LNG transportowany jest do odbiorców w całym kraju głównie z wykorzystaniem autocystern kriogenicznych. Uruchomienie transportu kolejowego paliwa LNG pozwoliłoby na przewożenie znacznie większych ilości gazu w krótkim czasie i tym samym otworzyło nowe, bardzo interesujące, wg spółek, perspektywy biznesowe.

Pierwszym etapem współpracy PGNiG Obrót Detaliczny i PKP Cargo ma być przygotowanie pilotażowego transportu skroplonego gazu ziemnego z Terminalu LNG w Świnoujściu na początku 2020 roku, dodano. Będzie to pierwszy tego rodzaju transport w Polsce.

"PKP Cargo bacznie obserwuje rynek i widzimy, że dzięki importowi gazu skroplonego rośnie zapotrzebowanie na przewóz tego surowca w głąb kraju. Tworzy się nowy sektor rynku przewozowego, na którym chcemy być obecni i zaoferować naszemu klientowi jak najlepsze warunki transportu gazu. Liczymy, że ten list intencyjny stanie się podstawą podpisania w niedalekiej przyszłości umowy przewozowej. Dla nas to nie tylko biznes, cieszymy się, że będziemy mogli wziąć aktywny udział w procesie wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski" - wskazał prezes Czesław Warsewicz.

PKP Cargo wykazuje jednocześnie zainteresowanie, dotyczące utworzenia centrów przeładunkowych LNG, zlokalizowanych przy terminalach przeładunkowych, będących w dyspozycji spółki. Umożliwiłoby to transport intermodalny, pozwalający na szybką lokalną dystrybucję paliwa LNG do odbiorców końcowych, podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)