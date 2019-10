Agencja Rozwoju Przemysłu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz cztery przedsiębiorstwa branży lotniczej z Mielca i Rzeszowa podpisały we wtorek w podrzeszowskiej Jasionce list intencyjny o powołaniu spółki do zaprojektowania i seryjnej produkcji lekkiego samolotu o masie startowej do 7 ton.