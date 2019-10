W środę katowicki oddział Agencji opublikował comiesięczne podsumowanie przeglądu publikacji prasowych, dotyczących światowego rynku węgla we wrześniu br. ARP publikuje swoje opracowania w prowadzonym przez siebie portalu Polski Rynek Węgla.

Z analiz wynika, iż mimo sierpniowego zastoju w konsumpcji węgla w Europie, w pierwszym tygodniowym notowaniu indeksu CIF ARA, wzrosła cena surowca dostarczanego do portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). Dodatkowo pojawianie się na platformie transakcyjnej ofert na listopad sprzyjało umacnianiu się cen.

Według notowania platformy Argus Media, na początku września indeks CIF ARA dla surowca o wysokiej kaloryczności zyskał w ciągu tygodnia 8,25 USD na tonie i wyniósł 56,88 USD za tonę.

Jednak ostatnie notowanie tego indeksu we wrześniu ostudziło nadzieje producentów na wydłużenie wzrostowego trendu cenowego.

"Osłabienie prognozy produkcji energii z węgla w Europie, w połączeniu ze spadkiem stawek frachtowych do 12,90 USD za tonę na kluczowych szlakach atlantyckich, zakończyły okres trzytygodniowego wzrostu cen węgla" - czytamy w opracowaniu.

W ostatnim notowaniu miesiąca indeks tygodniowy CIF ARA, według notowania platformy Argus Media, obniżył się o 4,40 USD i wyniósł 59,49 USD za tonę.

Wartość indeksów cenowych polskiego węgla we wrześniu znana będzie na początku listopada. Sierpniowe indeksy, w przeliczeniu na warunki portów ARA, wyniosły 76,58 USD za tonę dla węgla przeznaczonego do energetyki oraz 82,78 USD za tonę dla węgla na rynek ciepłowniczy.

W ocenie analityków, wrzesień na międzynarodowym rynku węgla upłynął pod znakiem umiarkowanych nastrojów i oczekiwania zwiększonego zapotrzebowania w związku z nadchodzącą porą zimową.

Na obszarze Azji-Pacyfiku na początku miesiąca w indyjskich portach wystąpił niespodziewany popyt na zakupy surowca importowanego z RPA, co przełożyło się na wzrost indeksu tygodniowego RB do 58,96 USD za tonę w pierwszym tygodniowym notowaniu września, po pięciu tygodniach spadków. Do zwiększonego zainteresowania indyjskich nabywców głównie przyczyniła się kończąca się pora monsunowa, która od czerwca do września spowalnia aktywność gospodarczą w Indiach.(PAP)

autor: Marek Błoński