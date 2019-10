Wiceprezes Morskiego Portu Gdynia Grzegorz Dyrmo poinformował, że całkowity koszt budowy terminala to około 290 mln zł brutto. Koszt netto wynosi ok. 235 mln zł, z czego ok. 117 mln zł to dofinansowanie unijne.

Na powierzchni ponad 7 hektarów powstanie nabrzeże zdolne do przyjęcia promów o długości do 240 metrów, budynek terminala o powierzchni ponad 5 tys. m. kw., budynek magazynowy o powierzchni około 900 m kw., parking dla pasażerów i pracowników terminala na ponad 200 miejsc, plac manewrowy o powierzchni ponad 6 hektarów oraz dwupoziomowa rampa załadowcza.

Prezes Morskiego Portu Gdynia Adam Meller zauważył, że nowy terminal używany będzie przez wielu operatorów. Dotychczasowy - położony wewnątrz portu - obsługuje promy jedynie o długości do 176 m i należące do armatora Stena Line. Zawijają do niego przeciętnie 3 promy dziennie, które mogą zabrać do ok. 2,5 km długości samochodów w linii. Powstający terminal pozwoli na obsługę większych promów, które mogą zabrać do 4 km długości samochodów w linii. Nowy terminal znajdzie się bliżej wyjścia z portu, co wpłynie na ekonomikę eksploatacji promów.

Prezes podkreślił, że z chwilą wybudowania nowego terminalu dotychczasowy zostanie wyburzony a teren po nim przeznaczony na inne cele w porcie.

Prezes dodał, że wybudowanie nowego terminalu wynika z obserwowanego wzrostu przewozów i pozwoli na rozwój sieci połączeń pasażerskich z Portu Gdynia oraz na wejście nowych operatorów promowych.

Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski ocenił, że bałtycki rynek promowy rośnie. "Budowa tego terminala publicznego jest kluczową inwestycją w porcie w Gdyni, jeśli chodzi o rynek promowy, o zabezpieczenie interesów zarówno klientów jak i amatorów – podkreślił podczas uroczystości wiceminister. (PAP)

Autor: Marcin Szywała