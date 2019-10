Elektryczny Volkswagen ID.3 już w Polsce i nie musisz go kupować, by nim jeździć

Volkswagen ID.3 oficjalnie zadebiutował w Polsce. Pierwszy samochód elektryczny niemieckiej marki to także nowe podejście do finansowania jego użytkowania. Wśród trzech opcji jest m.in. auto spalinowe udostępniane na tydzień. Na co jeszcze mogą liczyć kierowcy i ile miesięcznie kosztuje ID.3?