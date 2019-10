Prezes Selvity: Pierwszą akwizycję chcemy zrealizować w 2020 r.



Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Selvita chce w ciągu kilku lat znaleźć się wśród 10. największych światowych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization), poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Celem spółki jest dalszy wzrost organiczny w tempie ok. 30% rocznie (pod względem przychodów) oraz przejęcia podmiotów krajowych oraz z Europy. Pierwszą akwizycję Selvita chce zrealizować w przyszłym roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

"Nasza przyszłość to jest rynek światowy. To jest mega ambitne zadanie, natomiast patrząc na to, ile dobrego udało się wydobyć w ciągu 12 lat z rynku polskiego wierzymy, że cała Europa Środkowo-Wschodnia - jeśli ją obudzić - to naprawdę możemy zbudować tutaj dużego gracza, który w średnim terminie będzie w stanie znaleźć się na liście 10 największych przedklinicznych CRO na świecie" - powiedział Sieczkowski podczas konferencji prasowej towarzyszącej debiutowi na GPW.

Prezes poinformował, że pierwszą akwizycję Selvita chce zrealizować w 2020 roku.

"Pierwsza akwizycja powinna zmaterializować się w przyszłym roku. Chcemy mieć tu optymalne warunki, a nie wyścig z czasem" - zaznaczył.

Spółka zainteresowana jest krajowymi i zagranicznymi firmami pozwalającymi na realizację założonych celów biznesowych: zwiększania skali działalności oraz uzupełniania portfolio oferowanych usług. Prezes wskazał, że naturalnym obszarem przejęć jest Europa Środkowo-Wschodnia.

"Komunikując się z poszczególnymi targetami z tych rynków, widzimy, że to będzie coś, co będzie stosunkowo łatwe do zintegrowania z naszym organizmem. Patrzymy bardziej na tę część Europy, ale nie zapominamy oczywiście o Europie Zachodniej - tu w grę wchodzą małe podmioty, prowadzące działalność specjalistyczną, takie, które pozwoliłyby nam wejść na tamte rynki, przejąć część usług realizowanych tam do Selvity i być rozpoznawalnym" - powiedział Sieczkowski.

Prezes wskazał, że naturalnym źródłem finansowania akwizycji będzie zadłużenie, które Selvita może stopniowo zwiększać - do maksymalnego poziomu 3 xEBITDA. Spółka liczy także na możliwość dokonywania wykupu lewarowanego, bierze też pod uwagę emisję akcji - w tym emisję celową.

Prezes poinformował, że w kolejnych latach chce także rozwijać się organicznie i zwiększać przychody o ok. 30% rocznie. Usługi Selvity rosły w ostatnich latach w tempie 30-40% rocznie i były trwale rentowne.

"Chcielibyśmy w kolejnych okresach utrzymać rozwój organiczny na nie mniejszym poziomie niż 30% i utrzymać rentowności operacyjną na poziomie dwucyfrowym. Na pewno chcemy kontynuować rozwój organiczny spółki, kadra naukowa jest tu krytycznym elementem. Drugim krytycznym czynnikiem rozwoju jest dostęp do przestrzeni laboratoryjnej. Na ten moment na ok. 2 lata mamy zabezpieczoną przestrzeń dla dalszego rozwoju" - podkreślił.

Dodał, że celem spółki jest wzrost powierzchni laboratoryjnej oraz kadry naukowej i ok. 20% rocznie. Obecnie spółka zatrudnia 450 osób.

Akcje spółki Selvita (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 21,39% i wyniósł 21 zł.

Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity na dwie niezależne spółki oraz zmianę nazwy Selvita na Ryvu Therapeutics. Decyzja sądu oznacza dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.). Plan podziału został ogłoszony pod koniec marca 2019 r.

28 marca br. Selvita poinformowała, że zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki miały być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)