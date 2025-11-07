Program SAFE

Kosiniak-Kamysz poinformował, że ze swoim włoskim odpowiednikiem rozmawiał o europejskim programie SAFE, czyli pożyczkach na zakup sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Przypomniał, że Polska i Włochy będą w grupie czterech największych beneficjentów tej inicjatywy.

- Rozmawialiśmy o wspólnych zakupach, o inicjatywach przemysłu polskiego i włoskiego. Włoski przemysł zbrojeniowy jest bardzo dobry - ocenił.

Szef MON przypomniał o podpisanych i realizowanych z Włochami kontraktach. Zaznaczył, że polscy piloci szkolą się na samolotach włoskiej produkcji.

- Podjęliśmy decyzję o nowej umowie o współpracy wojskowej między Polską a Włochami - poinformował szef MON. Zapowiedział m.in. program wspólnych ćwiczeń.

Szef włoskiego MON zaproszony na granicę polsko-białoruską

Jak dodał, zaprosił Crosetto na granicę polsko-białoruską, żeby „zobaczył Tarczę Wschód, inicjatywy związane z ochroną antydronową, obroną powietrzną”. Podkreślił, że Crosetto jest „wielkim przyjacielem Polski i moim serdecznym przyjacielem”.

Dodał, że długo rozmawiał z włoskim ministrem o sytuacji na Ukrainie, i przypomniał, że oba kraje od początku rosyjskiej agresji wspierają Kijów, także w interesie bezpieczeństwa Europy i własnym.

Wśród tematów rozmów Kosiniak-Kamysz wymienił też systemy dronowe i dodał, że Włosi są zainteresowani polskimi systemami.

- Myślę, że najbliższe tygodnie pokażą zacieśnienie współpracy między naszymi siłami zbrojnymi i jeszcze ściślejszą kooperację w ramach programu SAFE oraz przemysłów zbrojeniowych polskiego i włoskiego - ogłosił wicepremier.

„Sojusz polsko-włoski jest najsilniejszy w historii”

Kosiniak-Kamysz ocenił, że „sojusz polsko-włoski jest najsilniejszy w historii”.

- To dzięki włoskim siłom powietrznym (w nocy) z 9 na 10 września tego roku operacja zwalczania i zestrzelenia dronów rosyjskich (które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną - PAP) mogła się odbyć - podkreślił polski wicepremier.

- Włoskie siły powietrzne w ramach misji Air Policy uczestniczyły w rozpoznaniu, w przekazywaniu informacji - powiedział. - Bez obecności włoskich samolotów, włoskich pilotów, byłoby to niemożliwe - zaznaczył szef MON, dodając, że za zaangażowanie Włoch podziękował podczas spotkań w Rzymie „w imieniu narodu polskiego, wszystkich naszych żołnierzy, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej”.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Według polskich władz do Polski wleciało ok. 20 bezzałogowców.

Z Rzymu Sylwia Wysocka