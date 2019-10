Art Games Studio planuje kilkanaście premier gier na najbliższe 3 kwartały



Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Art Games Studio zaktualizował listę planowanych premier gier na PC i Nintendo Switch na okres od IV kw. 2019 r. do II kw. 2020 r., podała spółka.

"Po aktualizacji plan premier spółki przedstawia się następująco:

1. Spyhack (PC) - Q4 2019

2. Spyhack (Nintendo Switch) - Q4 2019

3. The Worst Day Ever (PC) - Q4 2019 / Q1 2020

4. The Worst Day Ever (Nintendo Switch) - Q4 2019 / Q1 2020

5. Climbros (PC) - Q4 2019 / Q1 2020

6. Climbros (Nintendo Switch) - Q4 2019 / Q1 2020

7. Pooplers (PC) - Q4 2019 / Q1 2020

8. Pooplers (Nintendo Switch) - Q4 2019 / Q1 2020

9. Infernal Radiation (PC) - Q1 2020 (Early Access)

10. Infernal Radiation (Nintendo Switch) - Q2 2020

11. ToolBoy (PC) - Q1 2020

12. ToolBoy (Nintendo Switch) - Q1 2020

13. When I Was Young (PC) - Q1/Q2 2020

14. When I Was Young (Nintendo Switch) - Q2 2020

15. Alchemist Simulator (PC) - Q1/Q2 2020

16. Alchemist Simulator (Nintendo Switch) - Q1/Q2 2020, czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd zastrzega, że plan premier ma on charakter orientacyjny i może ulegać zmianie.

"Na ostateczny termin wydania gry wpływa m.in.: otoczenie rynkowe, procesy certyfikacji, wyprzedaże na platformach sprzedażowych oraz premiery gier konkurencyjnych. Poszczególne terminy wydania gier są ustalane po analizie sytuacji rynkowej. Plan premier będzie aktualizowany przynajmniej raz na kwartał, tj. najpóźniej do 15 dnia rozpoczynającego się kwartału przy czym emitent może aktualizować harmonogram częściej ze względu na szybsze decyzje dotyczące wydania poszczególnej gry. Ponadto, nie będzie zawierać wszystkich planowanych do wydania przez emitenta gier, tj. m.in. nie będzie zawierać gier, które z uwagi na łączące emitenta z podmiotami trzecimi umowy nie mogą być ujawnione w danym momencie" - czytamy także.

Art Games Studio zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2019 r.

(ISBnews)