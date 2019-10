Manifestacja rozpoczęła się przemarszem przez miasto, szereg ulic w centrum Edmonton zostało zamkniętych. Według szacunków pojawiających się w mediach społecznościowych, niepotwierdzonych przez miasto, pod budynkiem parlamentu mogło zebrać się nawet od 10 tys do 12 tys. osób. Edmonton to stolica Alberty, naftowej prowincji Kanady.

Do zebranych najpierw zwrócili się przedstawiciele First Nations, rdzennych mieszkańców Kanady, przypominając o konsekwencjach, jakie dla ich życia ma eksploatacja zasobów naturalnych, widoczna „na ich podwórku”. Zwrócili też uwagę, że nie działają przeciwko interesów sektora naftowego w Albercie, natomiast domagają się dywersyfikacji gospodarki, zaś pracownikom sektora paliw kopalnych musi zostać umożliwione „sprawiedliwe przejście” do nowych branż.

„Nie robimy tego dla zabawy, ale dlatego, że chodzi o nasze życie - powiedziała zebranym Thunberg - Chcemy, by ludzie będący u władzy zjednoczyli się w imię nauki”. Podawała przykłady wyliczeń wskazujących, na jakim etapie są zmiany klimatu. „Naszym głównym wrogiem nie powinien być polityk, naszym głównym przeciwnikiem jest fizyka” - dodała. Tym, którzy po raz kolejny w komentarzach wysyłali młodych ludzi do szkoły, powiedziała: „zajmijcie nasze miejsca na ulicach, albo – jeszcze lepiej – dołączcie do nas”.

Rządzący w Albercie konserwatyści nie chcieli spotkać się z młodymi manifestantami, a – jak zwrócono uwagę na Twitterze – okna gabinetu i biura premiera Jasona Kenney'a, nad wejściem do parlamentu, zostały zasłonięte. Sam Kenney był, jak podawały media, w elektrowni Keephills, do której prowadzi właśnie ukończony gazociąg. Jak cytowała telewizja CBC, Kenney krytykował młodych protestujących i mówił, że swoje smartfony naładowali elektrycznością pochodzącą z Keephills.

Manifestacji w obronie klimatu towarzyszyła niewielka kontrmanifestacja osób popierających wydobycie nafty i gazu oraz ok. 50 kierowców ciężarówek, którzy jako grupa United We Roll przyjechali zaprotestować w obronie rurociągów i wyrazić niezadowolenie, że ktoś mówi im, jak prowadzić biznes. United We Roll to grupa, która identyfikuje się często z kanadyjskimi „żółtymi kamizelkami” a media społecznościowe wskazują na ich rasistowskie i populistyczne hasła. Ich aktywność w piątek w Edmonton była jednak niewielka, media społecznościowe krytykowały pozostawienie włączonych silników ciężarówek, a chwilami było słychać klaksony.

Znacznie poważniejszy problem wskazali uczestnicy ruchów na rzecz obrony klimatu informując, że pracownik Rebel Media, skrajnie prawicowej i sprzyjającej faszyzującym politykom kanadyjskiej grupy medialnej, poszedł za Thunberg i jej ojcem do ich hotelu w Edmonton. Nagrał całe to wydarzenie, słychać pytania np. o to, jak „poważny” jest autyzm Thunberg i krytykę jej ojca (młoda Szwedka ma zespół Aspergera, zaburzenie ze spektrum autyzmu). Nie wiadomo, dlaczego nie zareagowała ani ochrona hotelu, ani policja.

Z Toronto Anna Lach(PAP)