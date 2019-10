Polwax przejął od Orlen Projekt teren inwestycyjny



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Polwax przejął od Orlen Projekt teren inwestycyjny pod instalację odolejania rozpuszczalnikowego graczy parafinowych, podała spółka.

"Zarząd Polwax informuje, że w dniu dzisiejszym złożył oświadczenie Orlen Projekt o zakończeniu procedury przejęcia terenu budowy i tym samym o przejęciu z dniem 21.10.2019 roku terenu budowy inwestycji pod nazwą: 'Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego graczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi'" - czytamy w komunikacie.

30 września 2019 roku z inicjatywy Orlen Projekt została wszczęta procedura przekazania terenu budowy, na którym ma miejsce realizacja inwestycji. Pomimo kierowanej przez Polwax do Orlen Projekt korespondencji zawierającej propozycje porozumienia przejęcia terenu budowy wraz z uwagami stron, do dnia dzisiejszego strony nie wypracowały wspólnego dokumentu potwierdzającego przekazanie przez GRI terenu budowy i przejęcie go przez Polwax, przypomniano.

Orlen Projekt pod obecną nazwą działa od 2001 roku. Firma wchodzi w skład grupy kapitałowej Orlen.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)