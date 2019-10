Alior Bank odrobi w strategii na lata 2020-2022 ubytek przychodów po wyroku TSUE



Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - W horyzoncie nowej strategii, planowanej na lata 2020-2022 Alior Bank zamierza wprowadzić rozwiązania, które umożliwią odrobienie w całości ubytku przychodów spowodowanego wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty, poinformował wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous.

"Na ten moment szacunki co do wpływu wyroku TSUE na wyniki są adekwatne do naszej aktualnej wiedzy. Ten efekt będzie się z czasem zmniejszał, także dzięki zmianom w ofercie pożyczki gotówkowej, które wprowadzamy oraz poprawie kosztu finansowania. W horyzoncie nowej strategii, którą planujemy na lata 2020-2022 wprowadzimy rozwiązania, które umożliwią odrobienie w całości ubytku przychodów spowodowanego powyższym wyrokiem" - powiedział Biłous, cytowany w komunikacie.

W efekcie orzeczenia TSUE, Alior Bank pomniejszył zysk netto w III kw. o kwotę 83 mln zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)