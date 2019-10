DUP ma w brytyjskim parlamencie 10 głosów i od wyborów w 2017 r. wspierała mniejszościowy rząd Partii Konserwatywnej. Unioniści jednak sprzeciwili się zarówno porozumieniu w sprawie brexitu wynegocjowanemu przez byłą premier Theresę May, jak i zmienionej umowie Johnsona.

Jak wyjaśnia AFP, DUP jest za wyjściem z UE z umową, jednak nie tą wynegocjowaną przez obecnego premiera. "Jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany, nie poprzemy umowy premiera" - podkreśliła przewodnicząca partii Arlene Foster. Jej zdaniem porozumienie to jest niekorzystne dla gospodarki wchodzącej w skład Wielkiej Brytanii Irlandii Północnej i "osłabiłoby fundamenty wielkiego Zjednoczonego Królestwa".

"Nasze głosy mają znaczenie i nasze głosy będą miały znaczenie w najbliższych dniach" - podkreśliła szefowa unionistów.

We wtorek jednak, mimo braku poparcia DUP, Izba Gmin przegłosowała nowy projekt porozumienia w sprawie brexitu, choć nie zgodziła się na forsowaną przez rząd szybką ścieżkę legislacyjną. Oznacza to, że nie ma szans na ratyfikację porozumienia z UE przed 31 października, czyli dotychczas obowiązującym terminem brexitu.

Johnson zapowiedział, że zaproponuje, by 12 grudnia odbyły się w Wielkiej Brytanii przedterminowe wybory parlamentarne. By jednak do tego doszło, potrzebna jest zgoda dwóch trzecich posłów. Johnson już dwukrotnie złożył taki wniosek, ale za każdym razem był on odrzucany przez opozycję.

Zgodnie z porozumieniem uzgodnionym przez Johnsona Irlandia Północna ma nadal podlegać ograniczonemu zestawowi unijnych regulacji, głównie dotyczących dóbr. Wszelkie procedury celne dotyczące dóbr będą odbywały się w punktach wejścia do Irlandii Północnej, a władze brytyjskie będą odpowiedzialne za egzekwowanie zasad unii celnej UE w Irlandii Północnej.

Irlandia Północna pozostanie w granicach brytyjskiego terytorium celnego, jednak jednocześnie pozostanie punktem wejścia na unijny jednolity rynek.

Zdaniem DUP propozycje zawarte w porozumie "nie są korzystne dla dobrobytu gospodarczego Irlandii Północnej i podważają integralność unii". (PAP)

ulb/ kar/