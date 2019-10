Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ronson Development powołała Boaza Haima na stanowisko prezesa z dniem 1 grudnia 2019 r., podała spółka. Zastąpi on Nira Netzera, który we wrześniu zapowiedział rezygnację z pełnionej funkcji.



"Jako członek zarządu Ronson Development od ponad pół roku miałem okazję uczestniczyć w życiu spółki i obserwować jej funkcjonowanie. Wiem, że przejmuję od Nira Netzera zarządzanie firmą o stabilnej pozycji, znajdującą się w dobrej sytuacji finansowej i mającą przed sobą bardzo dobre perspektywy. Jestem przekonany, że Ronson Development może się dalej rozwijać, budując pozycję wiodącej firmy deweloperskiej. Miałem już okazję poznać świetny zespół, z którym będę miał przyjemność pracować i jestem przekonany, że wspólnie odniesiemy wiele sukcesów. Wraz z pozostałymi członkami zarządu będziemy dążyć do umacniania pozycji Ronson Development na rynku, dbając o interesy naszych klientów oraz akcjonariuszy" - powiedział Haim, cytowany w komunikacie.



Boaz Haim jest adwokatem z dwunastoletnim doświadczeniem w inwestycjach nieruchomościowych. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w kancelarii J.D. Shachor, jako adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości. W 2010 r. rozpoczął praktykę zawodową, jako adwokat w kancelarii Tik, Gilad, Keynan, trzy lata później został w niej partnerem, a w 2017 r. - wspólnikiem i partnerem zarządzającym.



Obecnie w skład zarządu Ronson Development wchodzą także: Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Rami Geris, wiceprezes i dyrektor finansowy i Alon Haver, pełniący funkcję członka zarządu, podano również.



Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.



