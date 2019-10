Bloober Team ukończył prace nad grą 'Layers of Fear' w wersji VR



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Bloober Team ukończył prace nad realizacją gry "Layers of Fear VR" w wersji beta, podała spółka. Gra zostanie wydana na platformach: Oculus Rift, Oculus Quest i PC VR.

Jeszcze w tym tygodniu ruszą zamówienia przedpremierowe. Dokładna data premiery oraz cena zostaną przedstawione w najbliższym czasie, poinformowano.

"O wersję VR prosiło wielu fanów, ponieważ wirtualna rzeczywistość pozwala na jeszcze większą immersję. Przy 'Layers of Fear VR' współpracujemy z Oculusem i Valve - firmami, które są liderami na rynku wirtualnej rzeczywistości. Liczymy, że dzięki tej kooperacji 'Layers

of Fear' uzyska świetne wyniki sprzedażowe oraz ustanowi nowe standardy straszenia na urządzeniach VR" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

"Layers of Fear" jest jedną z najważniejszych marek Bloober Team. Od premiery w 2016 roku pierwsza część serii doczekała się kontynuacji, wersji na konsolę Nintendo Switch oraz zadebiutowała na systemie iOS.

W poprzednim tygodniu miała miejsce premiera gry "Layers of Fear" na urządzenia iOS. Gra jest dostępna w cenie 9,99 USD.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)