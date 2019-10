PGE Energia Ciepła przedłużyła termin ofert na dostawę odpadów do ITPOE do 8 XI



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - przedłużyła termin składania ofert w postępowaniu na dostawę odpadów komunalnych do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie do 8 listopada br., podała spółka.

"Decyzja o wydłużeniu terminu składania ofert jest podyktowana chęcią poszerzenia kręgu potencjalnych oferentów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowiących podstawowe paliwo w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE)" - powiedział Grzegorz Gilewicz, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, cytowany w komunikacie.

W połowie października PGE Energia Ciepła uruchomiła postępowanie ofertowe na dostawę do ITPOE w Rzeszowie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Decyzja o ogłoszeniu postępowania jest wynikiem zmiany Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 6 września 2019 roku. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

ITPOE w Rzeszowie została oddana do użytku w październiku 2018 r. Na początku października br. PGE i PGE Energia Ciepła podpisały list intencyjny z marszałkiem województwa podkarpackiego w sprawie budowy drugiej linii technologicznej, która zwiększy wydajność zakładu z 100 tys. ton do 180 tys. ton rocznie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)