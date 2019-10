Santander BP na bieżąco tworzy rezerwy na sprawy zw. z wyrokiem tzw. dużegoTSUE



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska na bieżąco tworzy rezerwy na spory sądowe związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dot. walutowych kredytów hipotecznych (tzw. duże TSUE) i ocenia, że skutki wyroków będą rozłożone w czasie, poinformował prezes Michał Gajewski.

"Grupa ma 7% udziału kredytów hipotecznych w CHF w portfelu ogółem. Na bieżąco tworzymy rezerwy na należności i spory sądowe na i bieżąco monitorujemy wszystkie sprawy, ale już teraz można powiedzieć, że skutki wyroków będą rozłożone w czasie" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że wyrok TSUE z 3 września nie ma automatycznego zastosowania do kredytów, udzielanych przez bank.

"Dla nas istotne byłoby stanowisko Sądu Najwyższego w rozszerzonym składzie - to mogłoby mieć większy wpływ na wyroki polskich sądów niż samo wyrok TSUE" - powiedział także prezes.

Na dzień 30 września 2019 r. grupa posiadała ekspozycje detaliczne kredytów hipotecznych oparte na walucie CHF w kwocie 10 389 tys. zł zarówno w formule kredytów denominowanych, jak i kredytów indeksowanych.

Bank podał także, że według stanu na 30 września 2019 r. grupa jest pozwana w 1 258 sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (głównie CHF) o wartości przedmiotu sporu 266 965 tys. zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe objęte ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym: pozew złożony przeciw Santander Bank Polska dotyczący 527 kredytów indeksowanych do CHF na kwotę przedmiotu sporu 47 022 tys. zł; pozew złożony przeciw Santander Consumer Bank dotyczący 31 kredytów indeksowanych do CHF na kwotę przedmiotu sporu 38,1 tys. zł.

"Na dzień 30.09.2019 r. Grupa utworzyła rezerwy na ryzyko prawne związane z powyższymi pozwami w kwocie 76 135 tys. zł" - podano także.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

