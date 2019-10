Ursus: Alamo Group Europe zrezygnowało z zamiaru zakupu dywizji w Dobrym Mieście



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Alamo Group Europe Ltd. zdecydowało o wycofaniu się z zamiaru zakupu dywizji w Dobrym Mieście należącej do Ursusa w restrukturyzacji, podał Ursus.

11 czerwca Ursus w restrukturyzacji informował, że podpisał z Alamo Group Europe Ltd. wstępny i niewiążący list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęto negocjacje dotyczące sprzedaży na rzecz ww. partnera części lub całości działalności prowadzonej w dywizji w Dobrym Mieście.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)