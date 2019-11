Oferta Budimeksu na 471,4 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Oferta Budimeksu warta 471,4 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem), podała spółka.

"Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie.

Wartość oferty to 471 398 000 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót to jednocześnie dzień zawarcia umowy z wykonawcą, a termin zakończenia robót to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)