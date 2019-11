Cognor spodziewa się EBITDA w granicach 17-24 mln zł w IV kw. br.



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Cognor spodziewa się, że jego wynik EBITDA za IV kw. br. będzie w granicach pomiędzy odnotowanym w III kw. 2019 r. i IV kw. 2018 r., tj. w granicach 17-24 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Na poziomie FIFO spółka spodziewa się straty w IV kw. 2019 r.

"Myślimy, że w Polsce w IV kw. produkcja stali w technologii elektrycznej będzie się utrzymywała na wysokim poziomie, podczas gdy w technologii wielkopiecowej nie. Spodziewamy się wyłączenia wielkiego pieca w Krakowie, co spowoduje spadek produkcji stali w Polsce. W konsekwencji import jeszcze wzrośnie" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Społka podkreśla, ze nastąpił spadek cen złomu, kęsów i wyrobów finalnych i trwa on nadal.

"Widzimy, że w kolejnym miesiącu - w październiku - mamy do czynienia z dalszym spadkiem, więc niestety, jak nie spodziewaliśmy się straty FIFO w tym kwartale, tak spodziewamy się jej w IV kw. tego roku" - dodał dyrektor finansowy.

"Nie pokuszę się o szacunek liczbowy EBITDA, ale spodziewam się poziomu gdzieś pomiędzy ubiegłym kwartałem, a IV kw. 2018 r., czyli gdzieś pomiędzy 17-24 mln zł" - dodał.

Spółka nie planuje zmniejszania produkcji i liczy, że zredukuje wskaźnik rotacji zapasów - do poziomu ok. 60 dni nawet do 85 dni notowanych w III kw.

"Sprzedaż myślę, że będzie wyższa [niż w poprzednim kwartale]. Po pierwsze, kwestia remontowa nie będzie nam tej sprzedaży podważała. Po drugie, widzimy, ze odżył popyt z rynku budowlanego, że pręt żebrowany zaczyna się w dużych ilościach sprzedawać i że cena też troszkę odbiła" - wskazał także Zoła.

Jego zdaniem, poprawiać się będzie także wykorzystanie zdolności produkcyjnych, jednak w przyszłym roku nie dojdzie jeszcze do pełnego wykorzystania powiększonych zdolności w Stalowej Woli.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,08 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)