"Ostatnie działania Iranu wyraźnie naruszają umowę i stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego" - powiedział Raab. "Chcemy znaleźć drogę naprzód poprzez konstruktywny dialog międzynarodowy, ale Iran musi dotrzymywać podjętych zobowiązań i pilnie powrócić do pełnego ich przestrzegania" - podkreślił.

W ciągu ostatnich dwóch dni władze irańskie trzykrotnie zapowiedziały bądź ogłosiły działania, które są sprzeczne z postanowieniami umowy nuklearnej z 2015 r. W poniedziałek szef irańskiej agencji energii atomowej Ali Akbar Salehi powiedział w państwowej telewizji, że uruchomiona została seria 30 zaawansowanych wirówek IR-6 do wzbogacania uranu.

Z kolei we wtorek prezydent Hasan Rowhani ogłosił, że Iran zamierza w środę wpompować gazowy heksafluorek uranu do 1044 wirówek w zakładach w Fordo, zaś Salehi powiedział, że Iran będzie wzbogacał uran do poziomu 5 proc., dodając, że w razie konieczności jest w stanie wzbogacić uran do 20 proc.

Wielka Brytania jest jedną ze stron porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 r., na mocy którego w zamian za wstrzymanie przez Teheran programu jądrowego zniesione zostały nałożone na niego sankcje gospodarcze. Jednak po wypowiedzeniu umowy w maju 2018 r. przez Stany Zjednoczone przyszłość porozumienia stanęła pod znakiem zapytania, mimo iż pozostałe strony deklarują chęć jej utrzymania. Od tego czasu Iran stopniowo odchodzi od wypełniania swoich zobowiązań, m.in. wzbogacając uran powyżej dopuszczonego poziomu 3,67 proc.

>>> Czytaj też: "Washington Post": mikrokredyty finansują nielegalną imigrację do USA