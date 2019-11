W raporcie kwartalnym Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i firmy KPMG podano, że w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. w Polsce zarejestrowano 410,8 tys. nowych samochodów osobowych – o 1,9 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Podano tam, że od początku 2019 r. - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - o 60,3 proc. wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. Od stycznia do września br. na zarejestrowanych 28 558 tys. aut z napędem alternatywnym, ponad 26, 5 tys. stanowiły te z napędem hybrydowym. Samochodów elektycznych było 1924 samochody. W raporcie oceniono, że niezmiennie "zdecydowanie" więcej aut zasilanych alternatywnie kupują klienci instytucjonalni.

Zaznaczono, że w ujęciu rocznym, w I połowie br. wartość eksportu produktów motoryzacyjnych z Polski, zwiększyła się o 3,5 proc., a jednocześnie wartość eksportu samochodów osobowych spadła o 6,2 proc. W raporcie podano, że od początku roku, polskie zakłady opuściło blisko 500 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza wzrost o 0,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

Wskazano, że od początku roku do września zarejestrowano 353,5 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych, czyli o 1,3 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tym czasie klienci instytucjonalni zarejestrowali w tej grupie marek 235,9 tys. sztuk (spadek o 1,6 proc. w ujęciu rocznym), a nabywcy indywidualni 117,6 tys. sztuk (wzrost o 7,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku).

Podano, że w segmencie +premium+ w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. zarejestrowano w Polsce 57,3 tys. nowych samochodów osobowych (o 5,6 proc więcej w ujęciu rocznym). Dodano, że zakupy nabywców indywidualnych w tej grupie samochodów zwiększyły się o 11 proc., a instytucjonalnych o 5,1 proc.

