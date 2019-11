Cyfrowy Polsat miał 231,3 mln zł zysku netto, 459 mln zł zysku EBIT w III kw.



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat odnotował 231,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 226,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 459 mln zł wobec 396,5 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 892,4 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2 735 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 786,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 762,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 607 mln zł w porównaniu z 7684,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 507,6 mln zł wobec 430,5 mln zł zysku rok wcześniej.

"W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 30 września 2019 roku łączna liczba usług świadczonych przez grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 17 266 759, co stanowi wzrost o 2,5% w skali roku. Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec trzeciego kwartału 2019 roku osiągnął poziom 84,5%, wobec 83,4% odnotowanych na koniec trzeciego kwartału 2018 roku" - czytamy w raporcie.

"Udział w oglądalności w grupie komercyjnej (wszyscy widzowie w wieku 16-49 lat, uwzględnione transmisje przesunięte w czasie Live+2, tj. do 2 dni) dla całej Grupy Polsat wyniósł 24,8% w trzecim kwartale 2019 roku, co stanowi spadek o ok. 0,2 pkt proc. w ujęciu rocznym, oraz 24,3% w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku, praktycznie bez zmiany w w ujęciu rocznym. Na polskim rynku w dalszym ciągu odnotowywane są efekty postępującej fragmentaryzacji rynku, w efekcie czego maleje oglądalność czterech głównych kanałów telewizyjnych (Polsat, TVN, TVP1 i TVP2) na korzyść sukcesywnie rosnącej oglądalności kanałów tematycznych" - czytamy dalej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)