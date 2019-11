Przychody TXM spadły o 34% r: r do ok. 18 mln zł w październiku



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 18 mln zł w październiku 2019 r., co oznacza spadek o 34% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż na krajowej działalności kontynuowanej wyniosła ok. 183 mln zł, tj. o 23% mniej niż w roku poprzednim.

Sieć TXM na koniec października składała się z 283 sklepów własnych o łącznej powierzchni 69,9 tys. m2, która była o 19% niższa niż na koniec października 2018 - jest to sieć dla działalności kontynuowanej, podano.

"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w październiku 2019 roku wyniosły ok. 0,5 mln zł, co oznacza spadek o 37% w stosunku do października 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 4,9 mln zł i była o 12% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż na działalności zaniechanej - działalności zagranicznej - wyniosła 14,7 mln zł, co oznacza redukcję o 63% r/r w ujęciu narastającym, natomiast w samym październiku 2019 roku nie realizowano sprzedaży zagranicznej, to oznacza spadek o 4,4 mln zł r/r. Na koniec października 2019 r. spółka nie prowadziła już działalności na rynkach zagranicznych, natomiast na koniec analogicznego okresu w roku ubiegłym funkcjonowało 36 sklepów o powierzchni 17,3 tys. m2.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

