Główny podejrzany, to 24-letni obywatel Niemiec pochodzący z Macedonii - poinformowała prokurator z Frankfurtu nad Menem Nadja Niesen. Z ustaleń śledczych wynika, że udało mu się nabyć materiały do konstrukcji bomby oraz że próbował kupić w internecie broń palną. Jego wspólnicy to obywatele Turcji w wieku 21 i 22 lata.

W akcji zatrzymania terrorystów, którzy są zwolennikami Państwa Islamskiego (IS) brało udział 170 funkcjonariuszy.

Jak podaje prokuratura celem niedoszłych zamachowców było "zabicie jak największej liczby niewiernych".

