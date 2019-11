XTPL ma umowę na przeprowadzenie ewaluacji technologii z BOE z Chin



Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - XTPL ma umowę na przeprowadzenie ewaluacji technologii z Hefei BOE Joint Technology Co. Ltd. - spółką zależną od chińskiego koncernu BOE - jednego z największych światowych producentów wyświetlaczy, w celu m.in. potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez spółkę, podało XTPL.

"Realizacja umowy ma na celu potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez emitenta oraz ocenę możliwości zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych partnera. Technologia nanodruku XTPL oferowana partnerowi będzie dedykowana do tworzenia transparentnych siatek przewodzących poprawiających przewodność elektryczną w nowych generacjach wyświetlaczy. Każda ze stron ponosić będzie koszty swoich działań tj.: emitent - koszty wytworzenia nadruków na podłożach partnera, a partner - koszty przygotowania i przesyłania podłoży do prowadzenia prac, koszty zaawansowanych analiz wytworzonych nadruków i oceny rezultatów prób technologicznych, oraz wizyt referencyjnych w siedzibie emitenta" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki uznał fakt zawarcia umowy o ewaluacji technologii za informację poufną, ponieważ partner zadeklarował, iż w przypadku zadowalających rezultatów projektu gotów będzie rozpocząć negocjacje dotyczące głównych założeń biznesowych współpracy komercyjnej, a zatem istnieją przesłanki, że realizacja ww. porozumienia może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację przychodową emitenta, czytamy także.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.

