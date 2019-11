Spółki PGE podpiszą wkrótce umowę ws. farmy fotowolt. do 60 MW w Bełchatowie



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) podpiszą w najbliższym czasie umowę dotyczącą instalacji fotowoltaicznych o mocy do 60 MW na dotychczasowym składowisku odpadów w Elektrowni Bełchatów, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski.

"Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce i potwierdzają to realizowane przez nas inwestycje. Trwają intensywne prace w związku z wyborem partnera do realizacji programu farm wiatrowych na Bałtyku, nawiązujemy również współpracę z największymi polskimi właścicielami gruntów, takimi jak PKP czy KGHM Polska Miedź, przy realizacji naszego ambitnego programu PV. W najbliższym czasie podpisana zostanie również umowa pomiędzy PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK dotycząca instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów. Moc farmy może sięgnąć nawet 60 MW. Konsekwentnie wzmacniamy tym samym naszą pozycję lidera w sektorze odnawialnych źródeł energii" - powiedział Baranowski, cytowany w komunikacie.

Umowa ma zostać podpisana w najbliższych tygodniach.

PGE podpisała już listy intencyjne z Grupą Azoty i Zakładami Chemicznymi Siarki "Siarkopol", PKP SA oraz KGHM Polska Miedź, zakładające wykorzystanie gruntów tych firm pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r., przypomniano.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)