AR Packaging nabył warunkowo największego akcjonariusza BSC Drukarni Opakowań



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - AR Carton Holding, będący częścią szwedzkiego producenta opakowań AR Packaging, został nowym właścicielem rlc packaging GmbH, która, za pośrednictwem Colorpack GmbH, kontroluje 36,7% akcji BSC Drukarni Opakowań, podała spółka.

"Colorpack GmbH pozostaje stroną porozumienia akcjonariuszy tworzonego ponadto przez JS Holding sp. z o.o. i Green Place S.A. Działalność operacyjna BSC Drukarni Opakowań nie zmienia się. Jako zarząd będziemy dążyć do spotkania w możliwie szybkim terminie z przedstawicielami AR Packaging w celu wypracowania ram współpracy" - zadeklarował prezes BSC Drukarni Opakowań Janusz Schwark, cytowany w komunikacie.

Umowa sprzedaży udziałów została podpisana 13 listopada 2019 r., przy czym realizacja transakcji uzależniona jest od szeregu warunków zawieszających, w tym zgód antymonopolowych w różnych krajach, w tym również w Polsce, podano także.

AR Packaging, z siedzibą w szwedzkim Lund, jest jedną z wiodących europejskich firm w branży opakowań, która zatrudnia 3 300 pracowników, w 19 fabrykach, w 11 krajach.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)