Forever Entertainment liczy, że przyszły rok będzie 'przełomowy'



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Forever Entertainment sprzedał ponad 2 mln gier na konsolę Nintendo Switch, a rok 2020 ma być przełomowym w rozwoju, podała spółka.

"FE poinformowała o przekroczeniu sprzedaży łącznie ponad 2 mln gier na konsolę Nintendo Switch, która od 2017 roku święci sukcesy sprzedażowe na całym świecie. Spółka korzysta także z sukcesu sprzedaży konsoli Nintendo Switch Lite, która została wprowadzona do sprzedaży 20 września 2019 roku. FE i współpracujące z nią studia deweloperskie koncentrują się obecnie produkcji i portowaniu 5 ważnych tytułów: 'Panzer Dragoon: Remake', 'Panzer Dragoon: Zwei Remake', 'The House Of the Dead: Remake', 'Fear Effect Reinvented', 'Rise Eterna', które zgodnie z obecnie prezentowanym terminarzem, mają wejść do sprzedaży w 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

"W dużym napięciu razem z naszymi partnerami, Nintendo i Sega oczekujemy premiery gry 'Panzer Dragoon: Remake', która ma zadebiutować zimą 2019/2020 roku na wielu konsolach, a także premier kolejnych dwóch remake'ów w 2020 roku. Dzięki sukcesom tych tytułów FE przejdzie na wyższy poziom rozwoju, nie tylko pod względem osiąganych wyników, ale także możliwości pozyskiwania nowych atrakcyjnych IP. Nie zapominamy o naszych produkcjach, których premiery są wyczekiwane od dłuższego czasu. Wspomnę o zbliżającej się premierze gry 'Hollow 2', której pierwsza część sprzedała się w liczbie ponad 200 tys. sztuk" - powiedział prezes Zbigniew Dębicki, cytowany w komunikacie.

Dodał, że jest przekonany, iż 2020 rok będzie niezwykle ciekawy w rozwoju spółki, a wysiłki będą "pozytywnie ocenione przez akcjonariuszy i inwestorów".

Spółka odnotowała wzrost przychodów i wszystkich zysków za 3 kwartały 2019 roku zarówno w ujęciu rok do roku, jak w porównaniu do zaudytowanych wyników za 2018 rok. Warto podkreślić fakt, że zysk netto spółki jest pomniejszany o podatek dochodowy od II kwartału 2019 roku. Dla porównania, dynamika wzrostu zysków brutto jest wyższa od wzrostu zysków netto o blisko 15 pkt proc. w porównywanych okresach trzech kwartałów, wymieniono w informacji.

"Forever Entertainment utrzymuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich 3 kwartałach 2019 roku, osiągając łącznie 10,39 mln zł przychodów, to jest więcej niż za cały 2018 rok. Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu osiągamy dzięki wprowadzaniu do oferty gier o coraz większym potencjale sprzedaży oraz dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju" - powiedział Dębicki.

FE wypracował historycznie najwyższe przychody ze sprzedaży netto w wysokości 4,01 mln zł w III kwartale 2019 roku, które były wyższe o 3,8% w porównaniu do przychodów za III kwartał 2018 roku. W tym okresie przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 3,86 mln zł (96% całości przychodów spółki), odnotowując wzrost o 73,2% r/r, wskazano także.

"Wzrost wyników operacyjnych osiągnięto pomimo realizacji inwestycji w rekordową liczbę gier i portów, w tym trzech gier z grupy 'Remake' o znaczącym potencjale sprzedaży. W III kwartale 2019 spółka wypracowała zyski: z działalności operacyjnej w wysokości 1,41 mln zł (wyższy o +1,1% r/r), brutto w wysokości 1,41 mln zł (wyższy o +3,9% r/r) oraz netto w wysokości 1,17 mln zł (mniej o -13,6% r/r). Należy dodać, że zysk netto osiągnięty w III kwartale 2019 został pomniejszony o podatek dochodowy, który nie był naliczony w III kwartale ub. r." - czytamy dalej.

"Niższa dynamika zysków, to skutek kumulacji finansowania rekordowej gier i portów, pod względem liczby i wartości ich budżetów w samym III kwartale, co znacznie obciążyło bardzo dobre przychody osiągnięte w tym kwartale" - dodał prezes.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)