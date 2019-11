Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Ferro podtrzymuje cele finansowe na 2023 r., obejmujące 700 mln zł skonsolidowanej sprzedaży i EBITDA w wysokości ok. 90 mln zł, poinformował prezes Wojciech Gątkiewicz.



"Na bieżąco monitorujemy postępy w realizacji strategii i podtrzymujemy długoterminowe cele i szacunki, zakładające osiągnięcie przez grupę w 2023 roku skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA w wysokości około 90 mln zł - bez uwzględnienia wpływu potencjalnych projektów z zakresu M&A. Zadania strategiczne realizujemy zgodnie z planem, intensywnie pracując nad wszystkimi czterema głównymi inicjatywami. Wzmocniliśmy zespół o specjalistów, których zadaniem jest implementacja projektów strategicznych, zdobywamy cenne doświadczenia i know-how, pracujemy z doradcą z zakresu fuzji i przejęć" - powiedział Gątkiewicz, cytowany w komunikacie.



"W naszej ocenie, po kilku miesiącach od wdrożenia Strategii F1 mamy o wiele lepszy obraz sytuacji - zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Widzimy, które obszary rozwoju są dla nas najbardziej atrakcyjne i obiecujące - w tych kierunkach priorytetowo podążamy. Zależy nam, aby Ferro było spółką coraz bardziej zdywersyfikowaną pod kątem geograficznym i ofertowym oraz biorąc pod uwagę wykorzystywane kanały dystrybucji" - dodał.



W marcu 2019 r. Ferro ogłosiło Strategię F1, która zakłada osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln zł w 2023 r. Strategia F1 opiera się na czterech inicjatywach strategicznych: Integracja i optymalizacja, Kompleksowe rozwiązania - ekoświadomość i innowacje, Zmiany rynkowe - szybko i elastycznie, Wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji/produktów.



W I-III kw. 2019 r. EBITDA grupy zwiększyła się o 16% r/r do 54,6 mln zł, a przychody do 337,3 mln zł (+12% r/r).



Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)