Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,6 proc. do 2.194,58 pkt., WIG zniżkował z 0,7 proc. do 58.026,68 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,6 proc. do 3.749,54 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł, 0,2 proc. do 11.627,70 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 935 mln zł, z czego 617 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 zaczął notowania poniżej wtorkowego zamknięcia, po czym zniżkował do sesyjnego dna lokalnego w okolicach 2.175 pkt. Następnie się odbił, ale zakończył środowe notowania ok. 10 pkt. poniżej wtorkowego zamknięcia.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały spadki – jedynie węgierskie akcje zwyżkowały (BUX +0,7 proc.).

Niemiecki DAX spadł 0,41 proc., a S&P500 zniżkował 0,19 proc. o godz. 17.30.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Dino Polska – o 4,2 proc., PGNiG – o 2,0 proc. i Tauron - o 1,7 proc. Zniżkował również kurs KGHM – o 1,1 proc.

Lokalne media z Dolnego Śląska, w tym portal Nasze Miasto Lubin, podały, że woda zalewa od kilku dni wyrobiska jednej z kopalń KGHM – Polkowice-Sieroszowice w rejonie szybu SG-1 w Jakubowie. Z informacji portalu wynika, że z eksploatacji zostały wyłączone już oddziały G-61 i G-62.

W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja przesłana przez KGHM, że zwiększony poziom wody napływającej do wyrobisk spowodował wyłączenie dwóch oddziałów kopalni Polkowice-Sieroszowice, natomiast pozostałe oddziały prowadzą eksploatację i produkcja KGHM jest wykonywana na planowanym poziomie.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: mBank – o 1,5 proc., CD Projekt – o 0,6 proc. i CCC – o 0,4 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje BAH – spadek o 6,4 proc., Forte – o 6,1 proc. i Ovostar – o 4,4.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje IMC – wzrost o 5,2 proc., Polimeksu – o 2,1 proc. (PAP Biznes)