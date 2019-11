Przychody Asbisu wzrosły o 16% r: r do ok. 197 mln USD w październiku



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Asbisc Enterprises Plc wypracował w październiku 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 197 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 16% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

"Październik był wyjątkowym miesiącem pod względem przychodów. Wypracowaliśmy 16-proc. wzrost przychodów, wykorzystując wyższy popyt na wszystkie oferowane przez nas produkty na rynkach, na których jesteśmy obecni. Naszym celem strategicznym jest większa koncentracja na rentowności niż sprzedaży, jednak jesteśmy zadowoleni z faktu, że nasze przychody ponownie wzrosły. Trwa najbardziej pracowity w naszej branży okres przedświąteczny, do którego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Mamy możliwości obsłużenia dużych zamówień, co pozwala nam bardzo optymistycznie patrzeć na ten rok i jego wyniki" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów ASBISc Enterprises Plc Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)