Źródło: forsal.pl

IP Box to ulga, która została wprowadzona z początkiem 2019 r. Polega na objęciu 5-proc. stawką dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), czyli m.in. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a nawet autorskiego prawa do programu komputerowego. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.