Najmniej krytyczni są najmłodsi w wieku 18-24 lata. Większość badanych (84 proc.) deklaruje, że segreguje śmieci, ale najmniej takich osób jest w najmłodszej grupie wiekowej (67 proc.). Również w tej grupie jest najmniej osób uważających, że spalanie plastikowych butelek i foliowych torebek w domowych piecach jest szkodliwe dla środowiska (70 proc.) - tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Opinie negatywne (43 proc.) przeważają nad pozytywnymi (31 proc.), jeśli chodzi o ocenę działań polskiego rządu, podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym w ciągu ostatnich 4 lat. 26 proc. badanych nie jest w stanie się określić. Zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (80 proc.) i Lewicy (77 proc.) działania rządu w tym zakresie ocenia negatywnie, podczas gdy wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości przeważają oceny pozytywne (60 proc.).

Najgorzej działania rządu oceniają osoby w wieku 55 lat i więcej (55 proc.). Co ciekawe, wśród osób z grupy wiekowej 18-24 lata oceny pozytywne (39 proc.) przeważają nad negatywnymi (35 proc.).

Większość dorosłych Polaków (84 proc.) deklaruje, że segreguje śmieci: 39 proc. robi to zawsze bardzo starannie i dokładnie, a 45 proc. na ogół stara się je segregować w miarę możliwości. 7 proc. badanych rzadko przykłada się do segregowania śmieci, 3 proc. unika segregowania śmieci, jeśli nie musi, a 6 proc. nie segreguje ich wcale. Najwięcej osób deklarujących, że zawsze lub na ogół segreguje śmieci jest w elektoracie Koalicji Obywatelskiej (94 proc.). Wśród wyborców PiS i Lewicy odsetek osób segregujących śmieci jest na podobnym poziomie (88 proc. vs. 89 proc.). Analiza odpowiedzi według grup wiekowych pokazuje, że najwięcej osób, które segregują śmieci jest wśród osób w wieku 45-54 lata (92 proc.) oraz 55 lat i więcej (91 proc.). Z kolei zdecydowanie najmniej jest ich w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata (67 proc.). I w tej grupie jest aż 33 proc. osób, które śmieci nie segregują.

Zdecydowana większość Polaków (80 proc.) uważa, że spalanie plastikowych butelek i foliowych opakowań w domowych piecach grzewczych jest bardzo szkodliwe dla środowiska. 6 proc. uważa, że to jest mało szkodliwe, a 5 proc. - że nie jest szkodliwe. Prawie co dziesiąta osoba (9 proc.) nie ma na ten temat zdania. Świadomość dotycząca szkodliwości takich działań jest najwyższa wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (95 proc.). Wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy jest praktycznie na takim samym poziomie (85 proc. vs. 84 proc.). Odpowiedzi na to pytanie pokazują również, że młodzi z grupy wiekowej 18-24 lata wykazują się najmniejszą świadomością dotyczącą szkodliwości spalania plastiku i folii w domowych piecach. Taką świadomość ma 70 proc. osób z tej grupy, czyli najmniej ze wszystkich innych grup wiekowych. Największa świadomość jest natomiast wśród osób w wieku 45-54 lata oraz 55 lat i więcej (po 85 proc.).

„Badanie pokazuje, że młodzi w wieku 18-24 są mniej świadomi ekologicznie i mniej proekologiczni w swoich działaniach niż osoby starsze od nich. A przecież to niewiele młodsza od badanych szkolna młodzież zainicjowała protesty klimatyczne i dyskusję na temat ochrony środowiska. Ważne jest zatem, aby edukacja ekologiczna była obecna w szkołach i kładła jak największy nacisk na działania praktyczne. Postawienie „like” w social media pod eko-akcjami to jednak nie to samo, co wrzucenie śmieci do odpowiedniego pojemnika” - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

