Tej jesieni mamy prawdziwy urodzaj rozmaitych strategii energetycznych. Ministerstwo Energii przedstawiło nową wersję Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. . Dokument, który w zeszłym roku wywołał sporą dyskusję, dziś nie budzi wielkich emocji. Można go traktować jako testament ustępującego ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, ale przecież nie po to premier Mateusz Morawiecki doprowadził do odejścia Tchórzewskiego z rządu, żeby realizować jego politykę. Niektóre wpisane do PEP 40 pomysły, np. przedłużenie działalności elektrowni w Bełchatowie (dzięki uruchomieniu nowej odkrywki w Złoczewie) to już zupełna fikcja literacka. Nie tylko ze względu na politykę klimatyczną UE, ale także na odległość Złoczewa od elektrowni - węgiel brunatny trzeba by dowozić koleją.

Trwają intensywne negocjacje z Komisją Europejską dokumentu, który rzeczywiście będzie miał spore znaczenie czyli Krajowego Planu dla Energii i Klimatu. Na razie na szczeblu roboczym, ale już za kilka tygodni mocno siądzie w siodle zarówno nowy unijny komisarz odpowiedzialny za "zielony ład" czyli Frans Timmermans a polskiej stronie stery polityki klimatycznej obejmie Michał Kurtyka. Obaj panowie spotkali się niedawno w Brukseli, według informacji portalu WysokieNapiecie.pl rozmawiali m.in o problemach z wypełnieniem przez Polskę celu dla zielonej energii na 2020 r. Prawdopodobnie zadaniem Kurtyki będzie ubicie jakiegoś klimatyczno-energetyczno "dealu" z UE - Polska zgodzi się na dekarbonizację, a Unia sypnie groszem.

Z tym związany jest kolejny strategiczny dokument, który zobaczymy za kilka lub kilkanaście dni. Chodzi o przygotowaną przez resort rozwoju strategię zeroemisyjnej gospodarki do 2050 r. Podobnie jak Krajowy Plan dla Energii i Klimatu, dokument taki musi zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca roku.

Operatorzy mają swoje analizy

Dlaczego warto przyjrzeć się scenariuszom przedstawionym przez ENTSO-E? Organizacja wykonała w dużej części tę samą robotę, nad którą siedzą teraz urzędnicy Komisji Europejskiej. Porównała dane przedstawione przez operatorów sieci poszczególnych państw na podstawie ich KPEiK, a potem sprawdziła na ile te plany wpisują się w unijne cele. Tak powstał scenariusz krajowy - National Trend. To scenariusz polityczny zastosowany na etapie oceny infrastruktury dziesięcioletnich planów rozwoju sieci (TYNDP2020), z bardziej szczegółową analizą w porównaniu z innymi. Pozostałe scenariusze: Global Ambition - globalnych ambicji i Distributed Energy - energetyki rozproszonej, przygotowano zgodnie z celem Porozumienia paryskiego.

Czy dekarbonizacja decyduje o innowacyjności? Centralizacja czy decentralizacja? Czy dekarbonizacja ominie gaz? Jak wygląda proces dekarbonizacji i efektywność energetyczna w Polsce?

