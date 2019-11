Famur spodziewa się co najmniej 80 mln zł ze sprzedaży nieruchomości non-core



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Famur szacuje wpływy ze sprzedaży jeszcze posiadanych nieruchomości na co najmniej 80 mln zł, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

"Bardzo istotną częścią procesu dezinwestycyjnej jest projekt sprzedaży nieruchomości 'niekorowych', zarówno ze struktur Famuru, jak i integrowanego Kopeksu, które przenieśliśmy do spółki De Estate, którą w tej chwili przeznaczyliśmy do dezinwestycji. Jesteśmy w trakcie projektu przetargowego, czekamy na jego rozstrzygnięcie" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

Oprócz tego spółka ma nieruchomości, których dotąd nie udało się przenieść do De Estate. W miarę, jak ich stan prawny będzie regulowany, będą one przeznaczane do zbycia.

"Zakładamy, że ze sprzedaży całego pakietu, który jeszcze jest w naszych rękach, powinniśmy uzyskać przychody około 80 mln zł plus" - dodał prezes.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

