Amica planuje 330 mln zł EBITDA w 2023 r., przeznaczy do 35% zysku na dywidendę



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - W zaktualizowanej strategii HIT 2023 Amica oczekuje osiągnięcia 4 mld zł przychodów wraz ze wzrostem EBITDA do 330 mln zł oraz marżą EBITDA na poziomie 8% w 2023 roku. Spółka chce przeznaczać do 35% zysku netto na wypłatę dywidendy każdego roku.

"Strategia zakłada uzyskanie pozycji jednego z trzech największych producentów sprzętu grzejnego w Europie oraz osiągnięcie parametrów finansowych na poziomie 4 mld zł i 8% EBIDTA w 2023 r." - czytamy w komunikacie.

Zaktualizowana strategia HIT 2023 uwzględnia zmiany w otoczeniu rynkowym, w którym działa Grupa, podano.

"W odniesieniu do akcjonariuszy zaktualizowana strategia zakłada tworzenie wartości dla akcjonariuszy w oparciu o dwa podstawowe elementy:

1) wzrost wartości Grupy wraz ze wzrostem EBITDA (cel na 2023 r. to 330 mln zł) przy utrzymaniu współczynnika długu netto / EBITDA poniżej 2,

2) stabilna polityka wypłaty dywidendy zakładająca przeznaczenie do 35% zysku netto na wypłatę dywidendy każdego roku, przy uprzednim zabezpieczeniu środków na kluczowe projekty inwestycyjne, stabilnej sytuacji operacyjnej, finansowej i oczekiwanej wielkości przepływów środków pieniężnych oraz uwzględnieniu panującej koniunktury gospodarczej" - czytamy także.

Amica podała także, że kluczowe założenia wdrożenia strategii obejmują:

1) koncentrację na rynkach europejskich, przy jednoczesnym wzroście udziałów na zyskownych rynkach pozaeuropejskich,

2) koncentrację na segmencie sprzętu grzejnego, jako głównym stymulatorze sprzedaży,

3) budowanie silnej pozycji w segmentach głównych grup produktowych na rynkach, na których Grupa rozpoznaje możliwość budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o własne marki,

4) Amica 4.0 - transformacja cyfrowa w obszarze produkcji, sprzedaży oraz organizacji procesów we wszystkich działach Grupy,

5) nakłady inwestycyjne na zwiększenie zdolności produkcyjnych sprzętu grzejnego (Fabryki Kuchni) we Wronkach,

6) zwiększenie inwestycji w obszarze IT,

7) znaczące inwestycje w zakresie automatyzacji produkcji.

Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą.

W maju 2019 r. członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski informował, że wstępne założenia do planowanej korekty strategii Amiki obejmują cel ok. 4 mld zł przychodów i 334 mln zł EBITDA w 2023 r.

Strategia HIT 2023 pierwotnie zakładała osiągnięcie ok. 5 mld zł przychodów ze sprzedaży i wygenerowanie 9% marży EBITDA w 2023 r.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

