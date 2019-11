Amica: Strategia uwzględnia przejęcia lub pozyskanie marek



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Aktywne poszukiwanie możliwości przejęć czy wylicencjonowania marek pozostanie elementem strategii Grupy Amica w perspektywie do 2023 r., poinformowali członkowie zarządu. Z ich słów wynika, że spółka obecnie prowadzi prace w tym obszarze, choć potencjalnych celów nie ma wiele.

"Liczba [potencjalnych] targetów się zmniejszyła i w Europie 'prawie już nic nie ma'. Jeżeli chodzi o marki, to może by coś jeszcze było" - powiedział prezes Jacek Rutkowski, podczas konferencji prasowej.

"Możemy zapewnić, że pracujemy nad tym" - dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski.

"Jak pokazało pozyskanie marki Fagor, był to proces długotrwały, natomiast naszym zdaniem, to jest coś, co jest możliwe w przyszłych latach. Nie tylko jak w roku 2015 czy 2017 zakup spółek dystrybucyjnych, ale właśnie - być może - współpraca polegająca na wynajmie licencji i znaków towarowych będzie tym, co nam pomoże w tych kolejnych czterech latach rozwoju" - dodał CFO Amiki.

Jednocześnie członkowie zarządu podkreślili, że chcieliby, aby spółka utrzymywała wskaźnik dług netto/EBITDA poniżej 2x.

"Poniżej 2x to jest sensowne i konserwatywne. Gdyby pojawiła się taka okazja akwizycyjna, że przekroczyłby 2x, to byłoby przedmiotem dyskusji z radą nadzorczą, być może chcielibyśmy mieć też zgodę walnego zgromadzenia akcjonariuszy" - powiedział Rutkowski.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)