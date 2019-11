Libet: Przychody w br. mogą wynieść 202 mln zł wobec prognozowanych 236 mln zł



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody Libetu mogą w tym roku wynieść 202 mln zł wobec prognozowanego w maju br. poziomu 236 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Libet podtrzymał całoroczne prognozy wyniku EBITDA (40 mln zł) oraz netto (17 mln zł).

"W ocenie zarządu, opublikowane prognozy na 2019 rok raportem bieżącym nr 9/2019 z dnia 17 maja 2019 roku po zamknięciu wyników finansowych za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2019 roku mogą się różnić, co do niektórych parametrów. W ocenie zarządu nie wszystkie czynniki wpływające na prognozowane wyniki mogą być kontrolowane przez grupę, niektóre z nich są zależne od sytuacji rynkowej i płynnościowej grupy" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Zarząd wskazuje, że wysoce prawdopodobne jest osiągniecie niższych przychodów ze sprzedaży niż szacunkowe, które grupa kapitałowa opublikowała ww. raportem bieżącym do poziomu 202 mln zł. W ocenie zarządu, pozostałe szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej Libet zgodnie z udostępnionym raportem bieżącym ww. nie będą się istotnie różnić. Podtrzymanie założonego wyniku EBITDA na poziomie 40 mln oraz zysku netto na poziomie 17 mln pomimo skorygowanych szacunkowych, niższych przychodów ze sprzedaży, jest wynikiem poprawy rentowności działalności operacyjnej, na którą wpływ miały działania optymalizacyjne w zakresie kosztów operacyjnych" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 19,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,7 mln zł w porównaniu z 138,23 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 12,6 mln zł wobec 40,23 mln zł rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.

