To odniesienie się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który tłumacząc swoje wcześniejsze słowa o "śmierci mózgowej" NATO podkreślał, że organizacja musi się zastanowić nad swoimi priorytetami, czy jej wrogiem jest Rosja, czy raczej powinna się skupić na walce z terroryzmem.

"Musimy być gotowi, by odpowiedzieć na jakiekolwiek potencjalne zagrożenie z jakiegokolwiek kierunku" - oznajmił na konferencji prasowej sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał przy tym, że ważny jest też dialog, bo Rosja jest i będzie sąsiadem krajów należących do NATO, ale nie może on być postrzegany jako oznaka słabości.

