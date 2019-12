GK Immobile zapowiada nowe inwestycje w mieszkaniówce i w hotelarstwie



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - GK Immobile chce nadal dynamicznie rozwijać segment hotelowy i niebawem zamierza przekroczyć barierę 1 000 pokoi, a także planuje rozpoczęcie kolejnej etapowanej inwestycji mieszkaniowej, poinformował prezes Rafał Jerzy.

"Oprócz stabilnego zwiększania wyników, w bieżącym roku podpisaliśmy umowy na dwa nowe hotele - w Szczecinie oraz Stargardzie, rozpoczęliśmy prace nad nowym obiektem w Bydgoszczy oraz kontynuujemy projekt w Warszawie. W raportowanym okresie poprawiliśmy branżowe wskaźniki - wzrosła zarówno średnia dzienna cena pokoju w sieci Focus, jak i przychód na dostępny pokój. Już niebawem przekroczymy barierę 1 000 pokoi, chcemy dalej dynamicznie rozwijać ten segment" - powiedział prezes Rafał Jerzy, cytowany w osobnym komunikacie.

Skonsolidowane przychody grupy w I-III kw. wyniosły 271,3 mln zł, co oznacza wzrost o 11,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Największym wzrostem przychodów pochwalić się może sektor hotelarski (wzrost o 9,1 mln zł do poziomu 48,6 mln zł). Wzrost ten spowodowały przede wszystkim cztery główne czynniki: otwarcie od kwietnia 2018 roku obiektu Focus Premium Sopot, otwarcie od października 2018 roku obiektu Focus Poznań, otwarcie od maja 2019 roku obiektu Focus Premium Lublin oraz bardzo dobre wyniki sprzedażowe w hotelach w Łodzi, Gdańsku oraz Szczecinie, podano także.

Przychody wzrosły również w segmencie przemysłowym, który odpowiada za 45% przychodów całej grupy. Zanotowano tu 123,4 mln, czyli 3,6% zwyżkę.

"Zwiększyliśmy zarówno sprzedaż krajową, jak i zagraniczną. Szczególnie perspektywicznymi produktami tego segmentu są systemy przeładunkowe oraz parkingi automatyczne. Systemy przeładunkowe PROMStahl posiadają już rozpoznawalną na świecie markę, a intensywnie promowane przez nas w Europie parkingi Modulo odnotowały 67% wzrost sprzedaży" - powiedział prezes.

Skokowy spadek przychodów w dewelopingu wynika z cykliczności realizacji developerskich - nowe mieszkania do sprzedaży (osiedle Uniwersyteckie oraz 2 etap Platanowego Parku) będą dostępne odpowiednio w roku 2020 i 2021.

"Zachowujemy ciągłość kolejnych etapów naszych inwestycji, jednak wyniki odzwierciedlają rytm związany z budową, oddawaniem mieszkań i księgowaniem przychodów. Trend dużych zwyżek i spadków w dewelopingu powinien jednak zostać w przyszłości zrównoważony, ze względu na planowane rozpoczęcie kolejnej etapowanej inwestycji mieszkaniowej" - dodał Jerzy.

Spółka podała, że jest to projekt przy ul. Czarna Droga w Bydgoszczy i spółka wnioskuje o odpowiednie pozwolenia związane z tą budową.

Zniżka przychodów widoczna jest także w budownictwie przemysłowym. Sytuacja tego segmentu poprawiła się jednak w ostatnim kwartale, zgodnie z zapowiedziami zarządu. Trzeci kwartał zamknięto z przychodem na poziomie 48,6 mln zł, czytamy także.

"Sytuacja w budownictwie wiąże się z cyklicznością realizacji zawartych kontraktów oraz stopniem zaangażowania wykonawczego na nowo zawartych kontraktach. Zgodnie z założeniem, poprawiła się w raportowanym okresie i polepszać się będzie w kolejnych" - wyjaśnił prezes.

W związku z ukończoną w bieżącym roku akwizycją grupy kapitałowej Atrem, został wyodrębniony nowy segment działalności - Automatyka i Elektroenergetyka, który wniósł do przychodów spółki 42,6 mln zł. W skonsolidowanym rachunku wyników ujęte zostały dane za okres od 09.05 do 30.06.2019 r.

"Trzeci kwartał 2019 był pierwszym pełnym okresem konsolidacji wyników. Nowy segment który wniosła akwizycja grupy Atrem podlega aktualnie restrukturyzacji głównie w zakresie kosztów i portfela kontraktów" - powiedział Jerzy.

Do najważniejszych wydarzeń trzeciego kwartału należała wypłata czwarty rok z rzędu dywidendy. W ostatnich latach GK Immobil przeznaczyła na ten cel prawie 20 mln zł, podsumowano w materiale.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.

