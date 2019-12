Morgan Stanley doradza Innova i OPTeam przy sprzedaży PeP



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - OPTeam - razem z Innova - zawarł umowę z Morgan Stanley & Co. International plc jako wyłącznym doradcą finansowym w związku z transakcją sprzedaży akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podała spółka.

Decyzję podjęto w związku z zamiarem dokonania sprzedaży wszystkich akcji PeP przez akcjonariuszy tj. Innova AF II Sàrl z siedzibą w Luksemburgu (Innova) oraz OPTeam, wskazano w komunikacie.

W 2016 r. OPTeam zawarł z funduszem Innova AF II S.a r.l. (Innova), przyrzeczoną umowę sprzedaży ok. 75% akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP) za łącznie 112,5 mln zł.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)