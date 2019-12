Ferrum chce w ciągu 2-3 lat wybudować magazyn o pojemności 40 tys. ton



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Ferrum planuje budowę nowego magazynu o pojemności około 40 tys. ton, towarzyszącego nowej linii do produkcji rur, uruchomionej w 2018 roku, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kasprzycki. Wartość inwestycji to 2,5-3 mln zł.

"Prowadzimy już wstępne rozmowy z dostawcami suwnicy, która musiałaby się znaleźć w nowym magazynie, nie wykluczam, że prace przy budowie ruszą już w przyszłym roku, a potrwają około roku" - powiedział Kasprzycki w rozmowie z ISBnews.

Według niego, koszt budowy to 2,5-3 mln zł, a nowy magazyn na pewno powstanie w ciągu najbliższych 2-3 lat.

"Na terenie hali produkcyjnej znajduje się obecnie magazyn na 10-15 tys. ton rur, ale nowy magazyn w sąsiedztwie pozwoli nam ograniczyć czas operacji logistycznych" - dodał Kasprzycki.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)