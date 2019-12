Źródło: PAP

Mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie - powiedział we wtorek Londynie prezydent Andrzej Duda podczas sesji "NATO engages: Defence and Deterence for a New Era", pytany o zapowiedź Turcji, że sprzeciwi się natowskiemu planowi obrony państw bałtyckich.