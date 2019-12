PKN Orlen wyprodukuje ok. 8 TWh energii elektrycznej w 2019 r.



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Grupa PKN Orlen prognozuje produkcję energii elektrycznej na poziomie ok. 8 TWh w 2019 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Konsekwentnie rozwijamy nasz segment energetyki. W 2018 r. odpowiadał on za 7% zysku EBITDA Grupy PKN Orlen, po 3 kw. 2019 r. udział ten wzrósł do 15%. Jesteśmy już 4. co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, w tym roku prognozujemy produkcję na poziomie ok. 8 TWh" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

W portfolio aktywów energetycznych PKN Orlen, poza elektrociepłowniami pracującymi głównie na potrzeby zakładów grupy, znajdują się dwa bloki gazowo-parowe w Płocku (o mocy 600 MWe) i we Włocławku (o mocy 463 MWe).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)