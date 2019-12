Enter Air ma umowę z Rainbow Tours na ok. 192,5 mln zł



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Enter Air i Rainbow Tours podpisały umowę o współpracy na sezon Lato 2020 - Zima 2020/2021. Szacunkowa wartość umowy wynosi 49,8 mln USD (ok. 192,5 mln zł), podała spółka.

"Rainbow Tours to kolejny z naszych stabilnych partnerów z którym przedłużamy współpracę na następne sezony, a nowa umowa jest o ponad 10% większa od podpisanej w poprzednim roku. Za nami udany rok, w którym wspólnie przewieźliśmy na wakacje wielu Polaków. Znamy się doskonale i cenimy Rainbow Tours jako bardzo stabilnego partnera, dlatego bardzo się cieszę, że po raz kolejny zrealizujemy atrakcyjny program handlowy" - powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2021 r. i na jej podstawie Enter Air zapewni touroperatorowi świadczenie usług lotniczego przewozu osób i bagażu. Łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i jej ostateczna wartość może różnić się od podanych wyżej szacunków. Rozliczenia z tytułu podpisanej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych, podano także.

Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

(ISBnews)